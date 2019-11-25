السابعة بين جماهيرك يا زعيم

المواطن - مروة نبيل

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2019 في احتفالية استثنائية في الدرعية، وسط حضور عدد كبير من جماهيره.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

ونظمت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل احتفالية كبرى لفريق الهلال في الدرعية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، ومشاركته في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالية الزعيم مع جماهيره بالبطولة الآسيوية السابعة في تاريخه، كما شكر رئيس هيئة الرياضة على ما قدمه لجميع الأندية، وعلى الاحتفالية الاستثنائية.

دعم القيادة:

وقال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل خلال كلمته: “أشكر الجميع بهذه المناسبة وهذا الإنجاز وأشكر قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين وولي العهد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم لجميع الأندية”.

وتابع رئيس نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “تستاهلون اللقب وأكثر من ذلك، وإن شاء الله تستمر المسيرة بوجود الأبطال ويجعل أيامكم كلها سعيدة”.

وأعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن سعادتهم بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدين أن هذا الإنجاز للقيادة والوطن وجماهير فريقهم التي دعمتهم طوال مشوارهم.