السبب وراء زواج كريستيانو رونالدو سرًّا

المواطن - محمد سمعه

كشفت مجلة إيطالية السبب الذي دفع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، للزواج سرًّا وبعيدًا عن وسائل الإعلام من خطيبته الكولومبية جورجينا رودريغيز.

وقالت مجلة Novella 2000: إن كريستيانو رونالدو تزوج من حبيبته بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام في المغرب، وذلك بعد أن قام بتغيير بعض البنود في وصيته من أجل نقل بعض من أملاكه إلى جورجينا، بعدما كانت والدة رونالدو تتحكم في كل شيء.

وخشي رونالدو من معرفة والدته بهذا الأمر فقرر الزواج سرًّا تفاديًا لأي مشاكل.

وأصرت المجلة الإيطالية على تأكيد أن صديق رونالدو، المغربي بدر حجي هو من نظم العرس لرونالدو في المغرب.

وقيل: إن والدة كريستيانو رونالدو رحّبت بزواجه من خطيبته الكولومبية جورجينا في وقت سابق.

وفي وقت سابق، قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال الأول إلى التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعدما سجل ثلاثية في شباك ليتوانيا وهدفًا في لوكسمبورج.

وأكد موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن رونالدو وصل، أمس الثلاثاء، إلى كونتيناسا مقر تدريبات يوفنتوس، بعد عودته من المشاركة مع منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2020.

وأضاف الموقع الإيطالي أن رونالدو سيبدأ الاندماج في تدريبات يوفنتوس الجماعية، استعدادًا لمباراة أتالانتا المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.