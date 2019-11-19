السجن 55 عاماً لـ18 مُداناً بالفساد

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة، أنه إلحاقًا لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قِبَل النيابة العامة، والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع؛ فإن النيابة العامة توضّح للجميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصًا متهمًا بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية؛ فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلًا وقرينةً، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم.

وطالبت النيابة، في بيان لها، بأشد العقوبات بحقهم، ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية.

وتَضَمّنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.