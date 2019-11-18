السديس: التركي المدان بالسرقة سينال جزاءه
حاول سرقة آثار بمعرض عمارة الحرمين

السديس: التركي المدان بالسرقة سينال جزاءه

2019/11/18
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إن المتهم التركي في سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع، ويجب ألا نقصر في الأسباب الأمنية وأسباب السلامة.

وأضاف السديس “يجب ألا نقصر في تعاطي الأسباب الأمنية وأسباب السلامة، وفور وقوع الحادث تم تكوين لجنة على مستوى عالٍ بالرئاسة وتابعت أعمالها مباشرة، وتم النجاح في القبض على هذا الشخص الذي أراد أن يبعث بمقتنيات المعرض”.

وتابع الشيخ السديس: “الشخص التركي المتهم تم القبض عليه وهو الآن لدى الجهات الأمنية وسينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة”.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • ترجمة درس السديس مباشرة بخمس لغات
    •
  • الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي
    •
  • السديس يعزّي أبناء الشيخ محمد السبيل في وفاة والدتهم
    •
  • قرار من السديس بإعادة هيكلة مكتبة الحرم المكي
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :