السديس يعزّي أبناء الشيخ محمد السبيل في وفاة والدتهم

المواطن - مكة المكرمة

قدَّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء لأبناء الشيخ محمد السبيل- رحمه الله- في وفاة والدتهم.

ونقل الرئيس العام العزاء باسمه واسم مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف، ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داعيًا الله- عز وجل- أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه، سائلًا الله أن يجعلها من أهل جنته.

وأعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لمعالي الرئيس العام على مواساته، سائلين الله- عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناته.