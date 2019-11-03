السديس يعزّي أبناء الشيخ محمد السبيل في وفاة والدتهم

السديس يعزّي أبناء الشيخ محمد السبيل في وفاة والدتهم

2019/11/03
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

قدَّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء لأبناء الشيخ محمد السبيل- رحمه الله- في وفاة والدتهم.

ونقل الرئيس العام العزاء باسمه واسم مؤذني وأئمة الحرم المكي الشريف، ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داعيًا الله- عز وجل- أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه، سائلًا الله أن يجعلها من أهل جنته.

وأعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لمعالي الرئيس العام على مواساته، سائلين الله- عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناته.


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