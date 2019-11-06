السعودية تكسب أفغانستان بهدف

المواطن - محمد سمعه

انتصر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، على منتخب أفغانستان بهدف دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020.

ونجح اللاعب أحمد الغامدي في إحراز الهدف الوحيد للأخضر الشاب في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

وبعد الفوز يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات أوزبكستان وأفغانستان والهند.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الأوزبكي يوم الأحد المقبل في مباراة ستُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية “الراكة”.

وخاض الأخضر الشاب معسكرًا في مصر امتد حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في إطار برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وسبق للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا الفوز على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 5/ 1 وديًّا يوم 14 أكتوبر الماضي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا.