السعودية تهزم البحرين وتُحقق الانتصار الأول

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب السعودي من الفوز على شقيقه البحريني بنتيجة 2/ 0، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج المقامة في قطر.

وفي الشوط الأول، نجح النجم عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك البحرين عند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين.

وحاول المنتخب السعودي إضافة أهداف أخرى، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز المدافع محمد خبراني الهدف الثاني بطريقة جميلة للمنتخب السعودي في الدقيقة الثامنة والخمسين بضربة رأسية متقنة.

وواصل المنتخب البحريني محاولاته من أجل تقليص الفارق، حيث هدد مرمى فواز القرني في أكثر من مناسبة ولكن دون فائدة، كذلك أهدر الأخضر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما أنقذ مدافع البحرين الكرة وصوبها بعيدًا من على خط مرماه.

وحقق الأخضر أول ثلاث نقاط له في البطولة الخليجية، بعدما خسر في الجولة الأولى من منتخب الكويت، بينما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة.