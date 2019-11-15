السعودية تُعيد ذكريات القارات لثنائي الكلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين اليوم على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات موسم الرياض.

وتحمل الملاعب السعودية ذكريات سعيدة لمنتخبي البرازيل والأرجنتين في منافسات بطولة كأس العالم للقارات، حيث توج كل منهما بلقب في المملكة.

كأس القارات

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة كأس القارات عام 1992، والتي كانت تحمل اسم كأس الملك فهد بن عبدالعزيز، بمشاركة بطل آسيا، بطل أميركا الشمالية “الكونكاكاف”، بطل إفريقيا وبطل أميركا الجنوبية.

وواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للقارات عام 1992 على ملعب الملك فهد، وانتهت المباراة بفوز التانغو بنتيجة 3/1، وسجل هدف الأخضر الوحيد سعيد العويران قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة.

ولعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي نهائي بطولة كأس العالم للقارات 1997 الذي أُقيم في السعودية، ونجح في الفوز بسداسية دون رد، ليحصد اللقب.

البرازيل والأرجنتين

وستشهد مباراة البرازيل والأرجنتين حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية الكبيرة في السعودية، بالإضافة إلى تواجد العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم النجم المتألق ميسي.

وتُعد مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للمنتخبين، فعلى الرغم من أنها ودية، ولكنها تحمل الطابع الرسمي، خاصة أن كلا المدربين يطمح في تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الاستقرار على الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.