السعودية ضد باراجواي .. الدخول بالمجان
استعدادًا للتصفيات الآسيوية

السعودية ضد باراجواي .. الدخول بالمجان

2019/11/19
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فتح المدرجات بالمجان أمام الجماهير في مباراة السعودية ضد باراجواي الودية.

السعودية ضد باراجواي:

وتلعب السعودية ضد باراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 7:30 مساء اليوم الثلاثاء، ويطمح الأخضر في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة لتحفيز اللاعبين من أجل الظهور بمستوى مميز وتحقيق الفوز.

وتأتي مباراة السعودية ضد باراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يُذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم اليمن برصيد 5 نقاط، ويحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بـ4 نقاط، بالتساوي مع سنغافورة.

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