السعودية قبلة المباريات العالمية

المواطن - محمد سمعه

انبهر العالم، أمس، بالتنظيم الرائع لـ مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو، التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ومنذ فترة طويلة أثبتت السعودية قدرتها على استضافة المباريات العالمية بداية من مباراة البرازيل والأرجنتين في سوبر كلاسيكو عام 2018، إضافة إلى استضافة السوبر الإيطالي في يناير الماضي بين فريقي ميلان ويوفنتوس، حيث أُقيمت المباراة في جدة وتُوج يوفنتوس باللقب.

وتستعد السعودية لاستضافة مباريات السوبر الإسباني 2019 بين فرق “برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، أتليتكو مدريد” واستضافة مباراة السوبر الإيطالي موسم 2019- 2020 بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في 22 ديسمبر المقبل.

وأبدى الإعلامي الرياضي ماجد التويجري سعادته بنجاح المسؤولين الرياضيين في تنظيم الأحداث الرياضية بشكل مبهر وعالمي قائلًا: السعودية أصبحت قبلة لكل الرياضيين على مستوى العالم وفي كل الرياضات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني، حيث تُقام يوم 8 يناير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 9 يناير على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة آس الإسبانية نقلًا عن مصادرها: إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن رسميًّا أن المملكة ستستضيف السوبر الإسباني في الأعوام الثلاثة المقبلة.