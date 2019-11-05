السعودية وأفغانستان .. الدخول بالمجان

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فتح المدرجات بالمجان أمام الجماهير في مباراة السعودية وأفغانستان، المقرر إقامتها مساء يوم غد الأربعاء.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر، مباراة منتخب السعودية تحت 19 عامًا ضد أفغانستان عند الساعة 7.05 مساء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

ويأمل الأخضر الشاب بقيادة المدرب الوطني بندر باصريح في الظهور بمستوى مميز خلال مباراة السعودية وأفغانستان المقبلة، وحصد الثلاث نقاط في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية.

ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان ضمن التصفيات الآسيوية التي ستنطلق منافساتها في مدينة الخُبر، مساء يوم غد الأربعاء.