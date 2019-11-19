السعودية وباراجواي يتعادلان سلبيًّا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بالتعادل السلبي.

السعودية وباراجواي:

وبدأت مباراة السعودية وباراجواي بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي المنتخبين لهز الشباك، وكانت أخطر هجمات اللقاء عن طريق ألميرون في الدقيقة 31، إلا أن حارس الأخضر فواز القرني تألق وأبعدها.

وبدأ الفرنسي هيرفي رينارد مباراة السعودية وباراجواي بتشكيل مكون من؛ فواز القرني، سلطان الغنام، محمد خبراني حسان تمبكتي، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وتأتي مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.