السفارة في #القاهرة تنفي تصريحات مكذوبة عن السفير نقلي

السفارة في #القاهرة تنفي تصريحات مكذوبة عن السفير نقلي

2019/11/28
الساعة 5:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفت سفارة المملكة لدى مصر، إدلاء السفير ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي، وذلك إشارة منها إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 2019/11/28، وما تضمنه من تصريحات منسوبة للسفير.

وعبّرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية فيما يُنشر.

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