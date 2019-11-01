السفير آل جابر معلقًا على اتفاق الرياض : فاتحة خير لمرحلة جديدة

السفير آل جابر معلقًا على اتفاق الرياض : فاتحة خير لمرحلة جديدة

2019/11/01
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثمرت عن التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سائلًا الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.

وتابع في تغريدات له عبر “تويتر”: ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور كلٍّ من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف: نثمن دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.


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