السليماني يتخرج برتبة وكيل رقيب فني

المواطن- الظهران

احتفل حسين بن عبدالله علي السليماني بتخرجه من معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران برتبة وكيل رقيب فني إلكترونيات طائرات.

جاء ذلك في حفل التخرج الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية- أمس الأربعاء لتخريج الدورة ” 130 ” من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، وذلك في ميدان العرض بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.

وقد عبرت أسرة “السليماني” عن فخرها بتخرج ابنهم من معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.