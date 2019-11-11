السوبر الإسباني.. مونديال مصغر في السعودية

المواطن - مروة نبيل

نالت اتفاقية استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين.

مونديال مصغر:

وعلق الإعلامي علي المرشود على إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية قائلًا: “الأمير عبدالعزيز الفيصل أكمل ما بدأ به تركي آل الشيخ.. وجود 4 أندية كبيرة إسبانية أراه مونديال مصغر.. الأنظار ستتجه لملعب الجوهرة”.

وتابع الإعلامي مساعد العصيمي خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “وجود 4 فرق من الصفوة في السوبر الإسباني بجدة إنجاز.. كنا نغادر في الخارج لنشاهد المباريات العالمية والآن نشاهدها لدينا”.

وقال الإعلامي حسين الشريف: “استضافة المملكة لحدث مثل السوبر الإسباني إضافة.. نشاهد الآن دوري إسباني مصغر في المملكة.. ووجود برشلونة وريال مدريد قمة الكرة في العالم.. المملكة أصبحت محط أنظار العالم”.

السوبر الإسباني في السعودية:

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، عن استضافة المملكة لنهائيات بطولة كأس السوبر الإسباني لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لـ3 أعوام إضافية، وذلك وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني.

ومن المقرر أن يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، نسخة 2020 من كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني التي أُقيمت اليوم عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.