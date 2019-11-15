السوبر كلاسيكو.. كامل العدد

المواطن - مروة نبيل

نفدت جميع تذاكر مباراة سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويحظى البرازيل والأرجنتين بشعبية الكبيرة في السعودية، بالإضافة إلى تواجد العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وتُعد مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للمنتخبين، فعلى الرغم من أنها ودية، ولكنها تحمل الطابع الرسمي، خاصة أن كلا المدربين يطمح في تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الاستقرار على الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.