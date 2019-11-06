السودان يرحب بـ ‫اتفاق الرياض: يعزز فرص الحل الشامل في اليمن

المواطن - الرياض

رحبت الحكومة السودانية، بما تم الاتفاق عليه في الرياض، أمس، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمنى، برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنه يعزز فرص الحل الشامل في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها: إن حكومة السودان تعرب عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المعنية في إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

وأكدت حكومة السودان، دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن لأمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء الدولة.