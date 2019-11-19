السوق يواصل الارتفاع مدعومًا باكتتاب أرامكو
بتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال

السوق يواصل الارتفاع مدعومًا باكتتاب أرامكو

2019/11/19
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 44.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8045.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، وثوب الأصيل، وأبو معطي، وأسمن اليمامة، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وباتك، والأهلية، وسلامة، والعربي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.82%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأسمنت نجران، وأبو معطي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي ، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 272.72 نقطة ليقفل عند مستوى 5082.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 1562 صفقة.

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