السومة: طلبت الرحيل.. غويدي ظُلم وبرانكو عاند الجميع

المواطن - مروة نبيل

شدد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، على أن المدير الفني السابق بابلو غويدي تعرض للظلم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش كان يُعاند الجميع.

وقال عمر السومة: “المعسكر الذي أقمناه قبل بداية الموسم هو الأقوى في مسيرتي.. برانكو يملك سيرة ذاتية قوية ولا أعلم سبب إخفاقه معنا.. معلومة كانت تُخفى على الكثير جميع لاعبي الأهلي طالبوا بإبعاد برانكو”.

وأضاف: “قبل إياب الآسيوية اجتمعت مع برانكو وطالبت بعدم إشراكي ودجانيني سويًّا، عندما وصلنا الرياض قال لي برانكو يبدو أنك غير جاهز للقاء.. برانكو بارك لنا الفوز على الهلال بالرغم من الخروج من البطولة الآسيوية!”.

وتابع: “قبل لقاء العدالة قال لي برانكو لن أشركك حتى لا يغضب بقية اللاعبين.. برانكو فرض اللاعب الصربي دانييل علينا وعلى الجماهير كافة.. برانكو ليس سيئًا لكنه يعاند الكل وطريقته لا تناسب الأهلي.. رجالات الأهلي هي من تتخذ القرارات وليس أنا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “بعد الخروج الآسيوي أمام الهلال طلبت من إدارة الأهلي مغادرة الفريق، وأصريت عليها بعد مباراة العدالة.. وتتفاجأ في الأهلي أن كل ما يحدث في الفريق يصل لتويتر سريعًا وهو من أكبر السلبيات.. لم يسعى اللاعبين إلى إفشال الفريق من أجل المدرب”.

واستكمل: “علاقتي بلاعبي الأهلي المحليين جيدة والدليل بقائي 6 أعوام، وأكثر أهدافي كانت بصناعة لاعبين سعوديين.. حسين عبدالغني وياسر المسيليم لهم أدوار كبيرة بتقارب اللاعبين من بعضهم.. حينما تحضر دجانيني للأهلي يجب عليك إنهاء خدمات عمر السومة”.

وأكد السومة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، أن دجانيني هو أفضل محترف أجنبي في الدوري السعودي، مضيفًا: “للآسف جماهير الأهلي تتفاعل مع أي هاشتاق وتصدق كل ما يقال وبعض الهاشتاقات أضرت لاعبي الفريق”.

وأشار إلى أن المدرب السابق بابلو غويدي تعرض للظلم، وتابع: “والأهلي خسر مدرب كبير.. في الموسم الماضي طلبت من عبدالله بترجي مغادرة الأهلي بالإعارة ولست مرتاح تمامًا في الأهلي؛ لعدم حصولنا على البطولات منذ 3 أعوام”.

وأردف: “أعشق طريقة وأسلوب لعب نواف العابد ولكن الإصابات أضرته كثيرًا.. سالم الدوسري وياسر الشهراني ويحيى الشهري من أفضل اللاعبين السعوديين.. جروس أفضل مدرب بالدوري وقضيت معه أجمل فتراتي الكروية”.

وتحدث عن إيجابيات تقنية الـVAR، وقال: “إحقاق العدل وعدم تعرض أي فريق للظلم ولكن سلبياتها إلغاء متعة كرة القدم والمتمثلة بالأخطاء.. أنا مع عودة الحكم السعودي خصوصًا للمباريات الغير جماهيرية”.

وتابع: “سعيد المولد يملك عقلية احترافية عكس بقية اللاعبين السعوديين وأطالب جماهير الأهلي بدعمه وبقية اللاعبين.. كنت أحلم أن أرى حسين عبدالغني واليوم أنا ألعب بجانبه.. صالح الشهري من أفضل المهاجمين وعبدالله الحمدان يمتلك بنية جسمانية ممتازة”.

وعن وجود خلاف بينه وبين مدافع المنتخب السوري أحمد الصالح، علق السومة قائلًا: “لا يوجد خلاف بيننا وهو أحق بشارة القيادة، ولكن المدرب اختارني لقيادة المنتخب السوري رغم طلبي بمنحها لأحمد الصالح، ونصحت إدارة الأهلي بالتعاقد معه”.