السومة ودجانيني وعسيري يغيبون عن مباراة #الأهلي والجندل
ضمن منافسات دور الـ64 من الكأس

السومة ودجانيني وعسيري يغيبون عن مباراة #الأهلي والجندل

2019/11/04
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني السويسري كريستيان جروس استبعاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم عمر السومة، دجانيني تافاريس وعبدالفتاح عسيري من قائمة مباراة الجندل.

وفضّل جروس إراحة الثلاثي السومة، دجانيني وعسيري من المشاركة في مباراة الأهلي والجندل المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الصعيد الميداني، وقف جروس على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال الحصة التدريبية اليوم، وركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية، قبل أن يختتم المران بتدريب اللاعبين على تسديد الكرات الثابتة والمتحركة.

وشهد مران النادي الأهلي الجماعي اليوم، متابعة المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ.


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