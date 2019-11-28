السومة يختار ثلاثة نجوم سعوديين للانضمام لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

اختار النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي ثلاثة لاعبين من أندية الهلال والنصر والاتحاد على الترتيب للانضمام إلى الراقي في الفترة المقبلة.

وقال السومة في تصريحات صحافية: اختار سالم الدوسري من الهلال ويحيى الشهري من النصر وفهد المولد من الاتحاد للانضمام إلى الأهلي.

وأضاف السومة: قد أظل في جدة مدى حياتي، وتلقيت عرضًا برقم خيالي من الصين ولكني رفضته لأنني لن أستطيع العيش في الصين، ولا أبحث عن الأموال، أنا سعيد مع الأهلي وأحبه كثيرًا فأنا هنا منذ سنوات.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إخبارية إن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي فضّل عدم إقامة معسكر خارجي للفريق الأول خلال فترة توقف الدوري وذلك بسبب غياب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع الأخضر.