السومة يكشف كواليس اتفاقه مع #النصر !

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، أنه اتفق مع إدارة النصر على الانتقال إلى صفوفه الموسم الرياضي الماضي قبل أن يتراجع بعد ذلك، ويستمر في الراقي.

وكشف عمر السومة كواليس اتفاقه مع العالمي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، وقال: “اتفقت مع النصر للانتقال إليهم واجتمعت مع سعود السويلم رئيس النصر والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه”.

وتابع نجم المنتخب السوري تصريحاته قائلًا: “تدخل شخصية قريبة لي جعلتني أجدد عقدي مع النادي الأهلي واعتذرت لمسؤولي النصر ورفضت الزيادة الأهلاوية؛ لأنني لم أكن أبحث عنها”.

وأضاف: “العقد المقدم من النصر كان أعلى من عقدي مع الأهلي وبمميزات أكثر، ولكنني اعتذرت من رئيس النصر حينها سعود السويلم، وبعد اتفاقي مع رئيس الأهلي الأسبق ماجد النفيعي رفضت زيادة قيمة العقد”.