السومة يُجري عملية جراحة في ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة.

وكان عمر السومة قد شعر آلام أسفل البطن خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أمس الأربعاء، وأجرى فحوصات طبية لتحديد إصابته.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة أثبتت تعرضه للفتاق الرياضي، الأمر الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وتقرر أن يُغادر عمر السومة إلى مدينة ميونيخ الألمانية، من أجل إجراء جراحة عاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.

ومن المقرر أن يدخل عمر السومة بعد العملية الجراحية في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع، قبل المشاركة مع النادي الأهلي مرة أخرى.