السومة يُطارد رقمًا مميزًا بـ مباراة #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

يطمح النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في تحقيق رقم مميز بـ مباراة الفيصلي غدًا السبت في الجولة العاشرة، من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم عمر السومة في إحراز 124 هدفًا مع الأهلي بواقع إحرازه لـ109 أهداف وصناعته لـ15 هدفًا.

ويريد السومة في المساهمة بإحراز 125 هدفًا، في حال سجل أو صنع غدًا أمام الفيصلي.

من ناحية أخرى، رفض المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، الاستسلام، حيث ضغط على إدارة الراقي برئاسة أحمد الصائغ، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع المصري محمود علاء لاعب الزمالك المصري.

وكان الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفض في البداية فكرة التفريط في محمود علاء للراقي؛ بسبب تعاقد الأهلي مع جروس، لكن التطورات ظهرت على الأمر مما يُقرب الراقي من حسم الصفقة.

وقالت تقارير صحافية مصرية: إن الأهلي سيقدم مليون دولار أمريكي على طاولة الزمالك للتعاقد مع محمود علاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير 2020 وحتى الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

ويأتي هذا التحرك بفضل إصرار المدرب جروس، الذي حدد محمود علاء كأول صفقة يرغب في إبرامها للراقي من أجل تحسين النتائج والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجاري.