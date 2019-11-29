السومة يُقلق الأهلاويين و #النصر يُراقب

المواطن - محمد سمعه

تسبب المهاجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي في إثارة القلق للجماهير الأهلاوية، وذلك بعد أن تحدث عن مصيره مع الراقي مُلحمًا إلى إمكانية الرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة.

وكان السومة ذكر في تصريحات سابقة أنه رفض عروض عديدة للانضمام إلى نادي النصر كما رفض عروضًا من أندية صينية.

وتسببت تصريحات السومة في تجديد الأمل لنادي النصر، الذي حاول مؤخرًا التعاقد مع عمر السومة لكن اللاعب السوري رفض مغادرة الراقي.

جدير بالذكر أن تقارير إخبارية قالت أن الأهلي المصري يريد التعاقد مع السومة في صيف 2020.

يذكر أن عقد عمر السومة مع الأهلي ممتد حتى عام 2021.

أمنية للنصر منذ فترة طويلة

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر السابق، قالها صراحة حول التعاقد مع السومة قائلًا: “بكل صراحة ووضوح أقولها.. نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقًا أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي.. كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا”.

وعلى الفور قرر ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق، تمديد عقد السومة حتى عام 2021، خاصة أن السومة يُعد واحدًا من العناصر الأساسية لدى الراقي.

السومة سعيد بالتمديد

وأعرب السومة عن سعادته بتمديد عقده مع الأهلي حيث قال على تويتر وقتها: “الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي”.