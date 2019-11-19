السيارة 2030 الوحيدة في العالم بموسم الرياض
ستباع في مزاد علني

السيارة 2030 الوحيدة في العالم بموسم الرياض

2019/11/19
الساعة 9:55 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

يشهد موسم الرياض عرض سيارة فريدة من نوعها في العالم، وعلق تركي آل الشيخ على هذا الحدث بقوله: “سيارة مسمينها ٢٠٣٠ واحدة فقط في العالم، ستعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لا حد يقول ما لقيت تذكرة … احجز من الآن” من خلال هذا الرابط (هنا).

 


وعلقت الهيئة العامة للترفيه بقولها: “تخيل في معرض الرياض للسيارات عندنا سيارة 2030 هي الوحيدة في العالم من نوعها وراح تكون متاحة للبيع في المزاد، صنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض”.

 

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