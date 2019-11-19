السيارة 2030 الوحيدة في العالم بموسم الرياض

المواطن - الرياض
يشهد موسم الرياض عرض سيارة فريدة من نوعها في العالم، وعلق تركي آل الشيخ على هذا الحدث بقوله: “سيارة مسمينها ٢٠٣٠ واحدة فقط في العالم، ستعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لا حد يقول ما لقيت تذكرة … احجز من الآن” من خلال هذا الرابط (هنا).
سيارة مسمينها ٢٠٣٠ حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لاحد يقول مالقيت تذكره … احجز من الان 🔥 https://t.co/HnfXUaJpVR pic.twitter.com/aUjdlgXdJs
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019
وعلقت الهيئة العامة للترفيه بقولها: “تخيل في معرض الرياض للسيارات عندنا سيارة 2030 هي الوحيدة في العالم من نوعها وراح تكون متاحة للبيع في المزاد، صنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض”.
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