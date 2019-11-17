السياري أول سعودي وخليجي ينضم للبنك الآسيوي

المواطن - الرياض

انضم مؤخراً لفريق عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأستاذ سعود بن عبدالله السياري كأول سعودي وخليجي ينضم لفريق عمل البنك.

ويشغل السياري حالياً منصب كبير محللي الاستثمار ضمن الفريق المعني باستقطاب وتقييم الفرص التنموية.

ويقع المركز الرئيسي للبنك في العاصمة الصينية بكين وقد أطلق أعماله في عام 2015م كأحد بنوك التنمية الدولية بهدف دعم تمويل مشاريع البنية التحتية وتساهم فيه المملكة إلى جانب عدد من الدول الأسيوية والأوربية والإفريقية.

ويأتي انضمام السياري ضمن خطط البنك في استقطاب الكفاءات من مناطق مختلفة في العالم، ويعد السياري من الكفاءات الوطنية الشابة ويتمتع بخبرة استثمارية وتنموية بدأت بإكماله برامج محلل ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي وعمله في صندوق الاستثمارات العامة حيث كُلف برئاسة محفظة الصناعة والتعدين ومثل الصندوق في أكثر من محفل، كما شغل عضويات عدد من مجالس الإدارة واللجان.