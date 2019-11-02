السيتزنس ينجو من فخ الخسارة في مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز صعب في لقاء مان سيتي ضد ساوثهامبتون، الذي أُقيم اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون، بضغط هجومي من قبل فريق ساوثهامبتون، الذي سعى إلى إحراز الهدف الأول.

وتمكن اللاعب جيمس وارد في الدقيقة الثالثة عشرة من إحراز الهدف الأول لفريق ساوثهامبتون مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات السيتي في مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون.

وقاتل فريق مانشستر سيتي من أجل إحراز هدف التعادل في الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني قاتل نادي مانشستر سيتي كثيرًا، وذلك أملًا في إحراز الهدف الأول له في مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون، حتى تمكن اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من إحراز هدف التعادل لـ مانشستر سيتي بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن كايل ووكر.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون في طريقها للتعادل الإيجابي، خطف كايل ووكر هدف الانتصار للسيتي في مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون بعد تسديده لتصويبة قوية في الدقيقة السادسة والثمانين.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون 25 نقطة في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند ثماني نقاط في المركز الـ18 في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وقبل إقامة مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون، خسر نادي مانشستر يونايتد من نادي بورنموث بهدف دون رد وتعادل أرسنال مع نادي وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وفاز ليفربول على أستون فيلا بنتيجة 2-1.