السيستاني: العراق يمر بأزمة كبيرة

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أكد المرجع الشيعي الأعلى، في العراق علي السيستاني، الجمعة، على ضرورة الاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات ومفوضيّتها، مشددا بالقول إن هذين القانونين”يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة”.

وأكد السيستاني في بيان تلاه نيابة عنه معتمده في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، “علي ضرورة اللإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها”.

وقال البيان :” إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين، والمرجعية إذ توكّد على ما سبق منها تُشدّد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.