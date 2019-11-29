السيستاني يحذر العراقيين من عودة الديكتاتورية

السيستاني يحذر العراقيين من عودة الديكتاتورية

2019/11/29
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - متابعة

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من محاولات إعادة البلاد إلى حكم الديكتاتورية.

وعلى مدى الأسابيع الماضية رفع السيستاني من نبرة انتقاد النظام السياسي العراقي داعيًا الحكومة إلى الاستقالة والتجاوب مع مطالب المتظاهرين.

وقال السيستاني في بيانه الأسبوعي : الأعداء وأدواتهم يخططون لنشر الفوضى والاقتتال الداخلي وعودة الدكتاتورية، داعيًا المتظاهرين السلميين إلى تمييز صفوفهم وطرد المخربين.

وطالب المرجع الشيعي الأعلى من البرلمان العراقي بإعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه ونالت ثقته في وقت سابق.

وعلى نهج السيستاني جاءت تهديدات مماثلة من زعيم التيار الصدري وزعيم كتلة نواب سائرون مقتدى الصدر، الذي طالب أمس في بيان شديد اللهجة الحكومة بالاستقالة حقنًا للدماء.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
ابو ماجد
ضيف
ابو ماجد

وأين هو السيستاني ؟ وهل هناك من هم أشد عداوة للعرب من ملالي طهران العجم المجوس ؟؟؟!!!

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 يوم


هل قرأت هذا ؟
  • السيستاني يرفع وتيرة التصعيد ضد قادة العراق
    •
  • السيستاني يرفض استقبال مبعوث خامنئي
    •
  • مرجع الشيعة العرب السيستاني يُخالف خامنئي‎
    •
  • البحرين تطرد “النجاتي” ممثل “السيستاني”
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :