السيستاني يحذر العراقيين من عودة الديكتاتورية

المواطن - متابعة

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من محاولات إعادة البلاد إلى حكم الديكتاتورية.

وعلى مدى الأسابيع الماضية رفع السيستاني من نبرة انتقاد النظام السياسي العراقي داعيًا الحكومة إلى الاستقالة والتجاوب مع مطالب المتظاهرين.

وقال السيستاني في بيانه الأسبوعي : الأعداء وأدواتهم يخططون لنشر الفوضى والاقتتال الداخلي وعودة الدكتاتورية، داعيًا المتظاهرين السلميين إلى تمييز صفوفهم وطرد المخربين.

وطالب المرجع الشيعي الأعلى من البرلمان العراقي بإعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه ونالت ثقته في وقت سابق.

وعلى نهج السيستاني جاءت تهديدات مماثلة من زعيم التيار الصدري وزعيم كتلة نواب سائرون مقتدى الصدر، الذي طالب أمس في بيان شديد اللهجة الحكومة بالاستقالة حقنًا للدماء.