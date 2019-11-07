السيسي لملك البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، موقف بلاده الثابت تجاه أمن منطقة الخليج باعتباره “جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي”.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع ملك البحرين حمد بن عيسى، والذي تناولا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف راضي أن اللقاء تطرق إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية بالإضافة لجهود مكافحة “الإرهاب”، والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، والتوافق حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وأوضح أن “الجانبين أشادا بالاتفاق بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك دعم حكومة الإمارات وولي عهد أبو ظبي، حيث يعتبر الاتفاق خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية”.

من جانبه عبر ملك البحرين، عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدًا حرص بلاده على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين تربطهما علاقات المودة والأخوة.