السينما المفتوحة بموسم الرياض.. تجربة جديدة

المواطن - الرياض

أعلن حساب موسم الرياض، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن انطلاق عرض الأفلام الجديدة في السينما المفتوحة.

وقال حساب موسم الرياض: “أفلام جديدة وحصرية، والقمر حولك، والهواء العليل يهبّ عليك، هذي لونا سينما بجلساتها المفتوحة عيّشتنا جو ثاني”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.