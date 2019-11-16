#الشباب لا يرغب في مواجهة #الاتحاد
في كأس محمد السادس

#الشباب لا يرغب في مواجهة #الاتحاد

2019/11/16
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد خالد المعجل، مدير نادي الشباب، أن الليث لا يريد مواجهة نادي الاتحاد في دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في الفترة المقبلة.

وتحدث المعجل قائلًا: بطولة الأندية العربية من أهداف الليث هذا العام، ونسعى لتجنب مواجهة الاتحاد في دور الثمانية؛ حتى لا يفقد وطننا أحد ممثليه في المسابقة.

وأضاف المعجل: أتمنى أن الشباب والاتحاد يتواجهان في المباراة النهائية.

وكان الاتحاد تأهل لدور الثمانية في البطولة العربية على حساب نادي الوصل الإماراتي، بينما تأهل فريق الشباب على حساب نادي شباب الأردن الأردني.

يذكر أن الشباب سيواجه فريق الفيحاء يوم الجمعة المقبل في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما الاتحاد فسوف يواجه فريق الاتفاق يوم الأحد المقبل في الجولة ذاتها.

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