الشباب لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة طبرجل ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الليوث بسداسية دون رد.

طبرجل ضد الشباب

وبدأت مباراة طبرجل ضد الشباب بشكل سريع، وتمكن النجم كريستيان جوانكا من هز الشباك مبكرًا، لتستمر محاولات الليوث وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة طبرجل ضد الشباب اليوم، سيطر الليوث على اللعب، ونجح سيبا في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ، قبل أن يُسجل أحمد شراحيلي الهدف الثالث من كرة رأسية مميزة.

ونجح جوانكا في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه، قبل أن يحرز ألفريد أندياي الهدف الخامس من رأسية متقنة، وسجل النجم محمد السهلاوي الهدف السادس، لتنتهي مباراة طبرجل ضد الشباب بفوز الليوث بسداسية وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.