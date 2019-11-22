الشباب يدفع ثمن الخلاف

المواطن - محمد سمعه

دفع نادي الشباب ثمن خلافه مع اللاعب الجزائري جمال بلعمري بالخسارة، اليوم الجمعة، أمام نادي الفيحاء في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل السبب الحقيقي وراء خلاف المدافع جمال بلعمري مع ناديه الشباب في الفترة الأخيرة.

وتحدث الزامل في برنامج “الديوانية” قائلًا: الخلاف ما بين بلعمري والشباب هو خلاف مالي، واللاعب يرى أن إدارة الشباب لم تهتم به ماليًّا خاصة بعد تطور مستواه وتألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تُوج بها المنتخب الجزائري.

وأضاف الزامل: قيمة بلعمري أصبحت مضاعفة، ولكن يجب أن يكون هناك تفاهم بين إدارة الشباب وبلعمري حتى يستفيد الطرفان، على سبيل المثال الشباب يُمكن له أن يُحسّن جزءًا من عقد بلعمري ماليًّا، ثم إذا جاء اللاعب الجزائري بعقد مُغر للرحيل يوافق الشباب ويستفيد ماليًا.

وقبل مباراة الفيحاء، ذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر، أول أمس الأربعاء، أن اللاعب جمال بلعمري غاب عن تدريبات الشباب بدون عذر.

وتلقى الشباب الخسارة الثانية له على التوالي في الدوري من الفيحاء، بعد أن خسر في الجولة الماضية من نادي التعاون.

وبعد خسارة الشباب أمام الفيحاء، تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الفيحاء 13 نقطة في المركز الحادي عشر.