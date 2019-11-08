الشباب يسعى لمصالحة الجماهير بتأهل عربي

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره شباب الأردن، مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلعب الشباب ضد شباب الأردن عند الساعة 6:30 مساء اليوم، على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

ويسعى الشباب لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة بثلاثية ضد التعاون في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في كأس محمد السادس.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في بطولة كاس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث خاض 3 مباريات حتى الآن، وفاز فيهم جميعًا، ونجح في تسجيل 6 أهداف، واهتزت شباكه مرة واحدة.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في الفوز على شباب الأردن في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بهدف نظيف سجله حسن معاذ.