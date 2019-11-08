#الشباب يسعى لمصالحة الجماهير بتأهل عربي
خلال مباراته ضد شباب الأردن

#الشباب يسعى لمصالحة الجماهير بتأهل عربي

2019/11/08
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره شباب الأردن، مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلعب الشباب ضد شباب الأردن عند الساعة 6:30 مساء اليوم، على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

ويسعى الشباب لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة بثلاثية ضد التعاون في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في كأس محمد السادس.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في بطولة كاس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث خاض 3 مباريات حتى الآن، وفاز فيهم جميعًا، ونجح في تسجيل 6 أهداف، واهتزت شباكه مرة واحدة.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في الفوز على شباب الأردن في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بهدف نظيف سجله حسن معاذ.

‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #الشباب : بلعمري ليس للبيع
    •
  • بلعمري يقترب من الرحيل عن #الشباب
    •
  • بعد الفيديو الشهير .. نجم #الشباب يعتذر عن تصرفه تجاه مشجع
    •
  • ترتيب دوري محمد بن سلمان .. النصر يحقق هدفه والهلال قلق ولا جديد للاتحاد
    •

    اترك تعليق

    avatar
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :