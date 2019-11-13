الشبانة يرأس اجتماع وكالة واس

المواطن - واس

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، اليوم ، اجتماعه الثالث عشر، برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع ، هنأ معالي الأستاذ الشبانة عضوي المجلس الدكتور فهد بن حسن آل عقران، والأستاذ عضوان بن محمد الأحمري، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعينهما عضوين في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ، كما هنأ معاليه عضو المجلس الأستاذ يعرب بن عبدالله الثنيان على ترشيحه ليكون ممثلا لوزارة المالية في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، متمنياً التوفيق للجميع.

وأطلع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، واستعرض جدول الأعمال.

وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إقرار لائحة منسوبي وكالة الأنباء السعودية، وتفويض معالي رئيس الوكالة لرفعها للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وتطبيقها.

واطلع المجلس على مشروع ميزانية الوكالة للعام المالي القادم ( 1441 / 1442 )، وأقر المجلس الميزانية، وفوض معالي رئيس الوكالة برفعها.

كما اطلع المجلس على عرض مرئي لخطة وكالة الأنباء السعودية لتغطية قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد – بمشيئة الله – في الرياض في شهر نوفمبر 2020م.

وناقش المجلس عدداً من البرامج التطويرية للوكالة .

