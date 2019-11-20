الشفا تسجل أعلى كمية أمطار

المواطن - مكة المكرمة

سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأربعاء في الشفا الفرع / الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تغريدة لها عبر “تويتر” أنه يمكن الاطلاع على كمية الأمطار بزيارة موقع الوزارة عبر الرابط: هنا

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، والرياض، وعسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.