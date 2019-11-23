الشلهوب: #الهلال على قلب واحد

المواطن - محمد سمعه

أوضح محمد الشلهوب نجم الهلال أن وصول الأزرق إلى نهائي دوري أبطال آسيا في العام الحالي هو دليل على قوة الفريق.

وتحدث الشلهوب في المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال وأوراوا قائلًا: من بداية البطولة كنا حريصين كلاعبين وجهاز فني وإداري على أن نكون على قلب واحد ووصولنا إلى النهائي، دليل على قوة الفريق وسنقاتل حتى نهاية المباراة.

وأضاف محمد الشلهوب: أنا سعيد بتواجدي بعد 19 عاماً في هذا النهائي بعد أول نهائي لي في عام 2000 أمام نادي جابيليو الياباني.

وفي السياق ذاته، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن الطريقة الوحيدة التي تضمن لأزرق العاصمة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا غدًا أمام أوراوا الياباني.

وتحدث لوشيسكو قائلًا: في مثل هذه المباريات لا توجد أعذار، علينا التعامل مع كل الظروف، وأن نمتلك القدرة على تجاوز كل المصاعب، وسنحاول أن نؤدي بأفضل صورة وأن نُقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتتويج باللقب.

وتابع لوشيسكو: الكأس يأتي به اللاعبون بأقدامهم داخل الملعب وليس المدرب، والبطولة الآسيوية هي حلم الجميع.

ومن المقرر انطلاق مباراة الهلال وأوراوا غدًا الأحد على ملعب سايتاما 2002 في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وكان الهلال فاز في ذهاب النهائي بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريلو في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.