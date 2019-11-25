الشلهوب: #الوطن والهلال يستحقان هذا الإنجاز

الشلهوب: #الوطن والهلال يستحقان هذا الإنجاز

2019/11/25
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب النجم محمد الشلهوب لاعب الهلال عن سعادته البالغة بنجاح الأزرق في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، مضيفًا أن الوطن والهلال استحقا هذا الإنجاز.

وتحدث الشلهوب للقنوات الرياضية قائلًا: الوطن والهلال استحقا هذا الإنجاز، وكان عندي يقين أن الهلال سيُتوج ببطولة دوري الأبطال الآسيوي، لم أفقد الأمل مطلقًا.

وتابع الشلهوب: طعم البطولة جيد للغاية ونحن تذوقنا اللقب بعد معاناة وصعوبة وهذا الأمر رائع بكل تأكيد.

وأكمل الشلهوب حديثه قائلًا: هذه البطولة هي أقل ما نقدمه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولوطننا الغالي، وكل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مهما قلت عنه لن أوفيه حقه، ونتائج عمله واضحة.

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