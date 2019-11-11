الشلهوب: لم نتوج بلقب آسيا بعد

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، على أهمية الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ولعب الهلال ضد أوراوا على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله كاريلو، وسيخوض مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من نوفمبر الجاري.

وقال الشلهوب خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي الرسمي: “لم يحسم شيء، أنهينا فقط المباراة الأولى، ولا زال أمامنا المباراة الثانية التي يجب أن نؤدي أفضل ما بوسعنا خلالها”.

وأضاف قائد نادي الهلال قائلًا: “لم نتوج بأي شيء بعدُ، ونتمنى أن نُوفق في مباراة الإياب ونحصل على هذه البطولة التي نبحث عنها من فترة طويلة”.

وتابع محمد الشلهوب قائلًا: “صنعنا العديد من الفرص خلال هذه المباراة، ولكننا لم نكن محظوظين لتسجيل المزيد من الأهداف، والآن، يجب أن نبدأ التركيز على مباراة الإياب”.

واختتم نجم نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “مباراة الإياب لن تكون سهلة، وسوف تكون صعبة للغاية، لكن يجب أن نحضر أنفسنا بذات الطريقة التي حضرنا بها لمباراة الذهاب”.