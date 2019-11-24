الشلهوب يرفع الكأس .. “من يصبر ينول”

المواطن - محمد سمعه

قررت كرة القدم مكافأة النجم الخلوق محمد الشلهوب نجم الهلال، عن طريق منحه أمنيته الغالية برفع كأس دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر لمدة 19 عامًا منذ التتويج باللقب في عام 2000.

وصبر محمد الشلهوب لمدة 19 عامًا، منذ أن كان عمره 19 ربيعًا ليحقق أمنيته بعد مشقة وصبر وهو بعمر الـ38 مطبقًا المثل الذي يقول: “من يصبر ينول”.

وكان محمد الشلهوب تحدث أمس السبت، قبل مباراة الهلال وأوراوا الياباني قائلًا: أنا سعيد بتواجدي بعد 19 عامًا في هذا النهائي بعد أول نهائي لي في عام 2000 أمام نادي جابيليو الياباني.

كرة القدم تكافئ الخلوق

وقررت كرة القدم مكافأة الشلهوب برفع اللقب الغالي كقائد للفريق، بل ومنحه فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الفريق الهلالي.

ملحمة هلالية لن تُنسى

وقدم نادي الهلال ملحمة كروية أكثر من رائعة في دوري أبطال آسيا 2019، انتهت بحصد اللقب الغالي على حساب نادي أوراوا الياباني اليوم الأحد في أرض الساموراي.

ويستحق جمهور الهلال المباركة والثناء على دعم الفريق بقوة، منذ انطلاق البطولة وحتى الوصول إلى خط النهاية بالتتويج والتأهل لكأس العالم للأندية.

وكان الهلال فاز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف، وبثنائية في اليابان اليوم.

وفي مباراة الإياب، نجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة والسبعين، من عمر المباراة.

وأحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.