الشلهوب يكشف كواليس لقطته مع الفرج

الشلهوب يكشف كواليس لقطته مع الفرج

2019/11/25
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال عن كواليس لقطته مع النجم سلمان الفرج، وذلك قبل لحظات من استلام كأس بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني.

وقال الشلهوب لـ برنامج ” الدوري مع وليد”: بالفعل سلمان الفرج أصر أن أحمل الكأس، وأنا أخبرته بأنه يجب عليه حمله لأنه لعب أكثر مني.

وأضاف الشلهوب: سلمان الفرج كبير داخل وخارج الملعب وما حدث يُمثل روح نادي الهلال.

وتابع الشلهوب: بكيت لأنني لم أتمالك نفسي لحظة رفع الكأس، لأنها لحظة انتظرتها لسنوات طويلة وكنت أتمناها، والهلال بالفعل يستحق أن يلعب مع الكبار لأنه فريق كبير، وهذا المكان يليق به.

وسيخوض الهلال أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، أمام نادي الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر المقبل.

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سهام
ضيف
سهام

أخلاقهم تسبقهم هم هكذا الكبار دائما وأبدا

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15 ساعة


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