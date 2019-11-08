الشلهوب ينتظر هدية لاعبي #الهلال

المواطن - مروة نبيل

يحلم قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019 ورفع الكأس القارية، في ظل اقتراب مشواره من النهاية.

ويُعد الشلهوب اللاعب الوحيد الذي كان متواجدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عندما توج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2000، ويطمح الفوز بالبطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه.

ويُعتبر الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 هو أفضل هدية وتكريم لقائد الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب صاحب الـ39 عامًا، بعد رحلة طويلة من العطاء مع الهلال.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني، مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وستشهد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع تذاكر المواجهة الآسيوية، بعد دقائق من طرحها على موقع تذاكر الهلال.