الشلهوب يُطارد إنجازًا خياليًا

المواطن - محمد سمعه

يُعد النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال هو أكثر لاعبي أزرق العاصمة، رغبة في التتويج بـ دوري أبطال آسيا من أجل إنهاء مسيرته بالفوز بالبطولة القارية الكبيرة ولتحقيق إنجاز سيكون من الصعب على أي لاعب آخر تحقيقه.

ولم يُتوج محمد الشلهوب بـ لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وفي حال الفوز به في العام الجاري، فسيكون اللاعب حقق اللقب بعد 19 عامًا ليكون اللاعب صاحب أكبر فارق من السنين بين بطولتين في دوري الأبطال تُوج بهما.

جدير بالذكر أن اللاعبين هيراكاوا ويوكي أبي لاعبي أوراوا تُوجا بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في عام 2007 و2017 مع نادي أوراوا الياباني حيث كان الفارق بينهما عشر سنوات فقط.

من ناحية أخرى، أقدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على فعل خطوة ذكية وذلك من أجل جماهيرها التي ستسافر إلى اليابان لدعم الهلال أمام أوراوا يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت تقارير صحافية إن إدارة الهلال قررت التعاقد مع إحدى الشركات من أجل تنظيم الجماهير التي ستسافر إلى اليابان من أجل ضبط كافة الأمور معهم، والعمل على إراحتهم أثناء السفر إلى مدينة طوكيو اليابانية ثم إلى مدينة سايتاما التي تُقام فيها المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت يوم 9 نوفمبر الجاري بفوز الهلال 1-0 حيث أحرز النجم البيروفي أندري كاريلو هدف الهلال من ضربة رأسية.