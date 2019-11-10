الشميمري: اكتتاب أرامكو استثمار وليس للمضاربة

المواطن - الرياض

علق محمد الشميمري، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، على إعلان شركة أرامكو لنشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية “تداول”.

وقال الشميمري، في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية، إن “نصيحتي للمساهمين أخذ اكتتاب أرامكو بغرض الادخار والاستثمار وليس لغرض المضاربة”.

وأضاف أن التوزيعات التي أعلنتها الشركة مجدية، مقارنة بشركات عملاقة مثل إكسون موبيل على سبيل المثال.

وتابع الشميمري أن إعطاء مائة سهم كحد أقصى للمساهمين محفز آخر يجب أن يضعه المستثمر في الاعتبار.