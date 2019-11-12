الشهري مشرفًا على الإعلام والاتصال بـ #النصر

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، قرارًا بتكليف عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عوض الشهري مشرفًا عامًّا على مركز الإعلام والاتصال، خلفًا لـ بدر سليمان المطيري.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجهود التي قام بها بدر سليمان المطيري طوال فترة عمله في العالمي، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك حسبما أعلن حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويُعتبر هذا الإجراء الإداري هو الثاني الذي تتخذه إدارة النصر خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إعلانها تعيين عايض القحطاني مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من محسن الحارثي.