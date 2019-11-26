الشهري: هدفنا التتويج بلقب خليجي 24

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يحيى الشهري على أهمية تحقيق بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، والتي ستنطلق منافساتها في قطر، مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث يحيى الشهري عن مشاركة الأخضر في خليجي 24 قائلًا: “هدفنا واضح هو تحقيق لقب كأس الخليج العربي ببذل كل ما لدينا من أجل تحقيق ذلك”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “جميع زملائي اللاعبين على قدر المسؤولية فنحن جاهزون لتطبيق تعليمات المدير الفني”.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات الكويت والبحرين، وعمان حامل لقب النسخة الماضية.

ويواجه الأخضر منتخب الكويت الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء، ويطمح المنتخب الوطني للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في بداية مشواره بمنافسات بطولة خليجي 24.