الشيخ المطيري: الحوقلة تقرب المستحيل وتدفع الفقر

المواطن - الرياض

‏أكد إمام مسجد عائشة رضي الله عنها، عضو مركز الدعوة والإرشاد الداعية، عايض المطيري، لصحيفة “المواطن“، أن من فوائد الحوقلة ‏أنها تقلب موازين كل شيء وتقرب المستحيل! ‏ومفتاح لكل الأبواب الموصدة، ‏إذا رددت بيقين وتدبر.

‏وتابع أنها مفتاح لكل خير وفرج من كل همّ، ومن أشرف الذكر فهي كلمة تفويض وإسلام، ‏واستسلام لله تعالى.

‏وهي تعني أيضًا : تبرؤ الإنسان من حوله وقوته، ‏فكأنك تقول: يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك فأعني. ‏فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى ربه بهذه الكلمة.

‏وقال ابن القيم رحمه الله : ‏لا حول ولا قوة إلا بالله، لها تأثير عجيب ‏في معاناة الأشغال الصعبة والمشاق ‏ومن يخاف ركوب الأهوال ولها تأثير في ‏دفع الفقر.

‏وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ : ‏ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن ماجه.

‏وأضاف أن الحوقلة دواء وشفاء لتسعة وتسعين داء، ‏قال النبي ﷺ : مَن قال لاحول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم. رواه الطبراني

‏وهي سبيل لحفظ النعمة وبقاء الخير، ‏والفضل على العبد بإذن الفرد الصمد: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : من أنعم الله عليه نعمة، ‏فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.

‏وقد جربها الكثير في حصول الفرج وكشف الكرب، ‏ودفع البلاء فحصل لهم ذلك على وجه المطلوب، ‏وفوق المطلوب وكانت سببًا في سعادة القلوب.