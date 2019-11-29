الشيخ المطيري: الحوقلة تقرب المستحيل وتدفع الفقر

أكد إمام مسجد عائشة رضي الله عنها، عضو مركز الدعوة والإرشاد الداعية، عايض المطيري، لصحيفة “المواطن“، أن من فوائد الحوقلة أنها تقلب موازين كل شيء وتقرب المستحيل! ومفتاح لكل الأبواب الموصدة، إذا رددت بيقين وتدبر.
وتابع أنها مفتاح لكل خير وفرج من كل همّ، ومن أشرف الذكر فهي كلمة تفويض وإسلام، واستسلام لله تعالى.
وهي تعني أيضًا : تبرؤ الإنسان من حوله وقوته، فكأنك تقول: يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك فأعني. فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى ربه بهذه الكلمة.
وقال ابن القيم رحمه الله : لا حول ولا قوة إلا بالله، لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة والمشاق ومن يخاف ركوب الأهوال ولها تأثير في دفع الفقر.
وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ : ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن ماجه.
وأضاف أن الحوقلة دواء وشفاء لتسعة وتسعين داء، قال النبي ﷺ : مَن قال لاحول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم. رواه الطبراني
وهي سبيل لحفظ النعمة وبقاء الخير، والفضل على العبد بإذن الفرد الصمد: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : من أنعم الله عليه نعمة، فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد جربها الكثير في حصول الفرج وكشف الكرب، ودفع البلاء فحصل لهم ذلك على وجه المطلوب، وفوق المطلوب وكانت سببًا في سعادة القلوب.
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